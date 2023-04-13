小林眼鏡 小林眼鏡與 OneAD 合作多年，深切地感受到彼此都秉持著「因為用心，所以更好」的企業精神。

曼黛瑪璉 我們總會在年度的決戰銷售檔期與 OneAD 合作，媒體特開版位搭配多元數據鎖定，從不同切入點抓住最想溝通的女性消費者。

愛之味 愛之味旗下燕麥奶領導品牌-純濃燕麥、機能飲品-分解茶及鮮採蕃茄、代理品牌雀巢茶品，藉由與 OneAD 的數位影音合作，做到全齡及多元情境觸及並達到最大 Reach！

添寧 添寧長期深度耕耘中老年人市場，目標受眾族群明確，而 OneAD 的數據都能幫我們找到最想要的人。他們是我們長期的電商強檔合作夥伴。

Tempo 得寶 Tempo 為源於德國頂級家用紙品，OneAD 的數據能為 Tempo 找到精準消費者之外，也能以極富創意的展現形式吸引消費者目光。

興農集團 透過與 OneAD 的合作，他們會根據我們不同的廣告素材提供最合適的曝光方案，精準鎖定受眾客群，幫助我們達到目標。

vivo OneAD 為我們量身打造客製化數據包鎖定目標受眾，在新品上市廣宣期間，創造超乎預期 50% 的導流成效！

RADO 瑞士雷達表 全球知名腕錶品牌，以其創新設計及其革命性的材質運用而聞名，旨在打造不易磨損的腕錶。從在瑞士倫瑙開創起，具備開拓進取的精神，時至今日，仍秉持「若能想像，即可創造」的品牌理念。