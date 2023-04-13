STRAIGHT TO SUCCESS
有感溝通 直達成功
穿梭不同平台與裝置
在優質媒體環境創造最衝擊接觸體驗
用獨有大數據科技
為您的廣告規模化投入最適溝通環境與受眾
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DATA-DRIVEN
掌握業界最豐富廣告受眾數據庫，從數據洞察，科學化研發高參與度廣告，
觀看時間延長31%+、有效提升好感 10%+*、有效提升CTR 20%+*
AI-POWERED
Audience AI 跨網海 AI 演算，達成跨裝置的使用者識別；
Environment AI 每日演算五萬+廣告投放頁面，找出最高相關投放環境。
獨家AI探索工具QP與OAM，廣告執行前後有效掌握受眾量體與樣貌。
EVIDENCE-BASED
與第三方監測MOAT, IAS, DoubleVerify,
Nielsen Digital Ad Ratings (DAR)合作，廣告成效公開透明。
*註1：非指示意廣告數據
*註2：視廣告目標、廣告格式、投放渠道選擇等影響實際成效
*註2：視廣告目標、廣告格式、投放渠道選擇等影響實際成效
ATTENTION
TO
ACTION
接觸商品資訊
評估考慮
即刻行動
全旅程廣告解決方案
隨處可見
即刻吸睛
即刻吸睛
越互動
越心動
越心動
大量找進
優質新客
優質新客
我們持續與客戶夥伴
攜手寫下成功故事
攜手寫下成功故事
小林眼鏡
小林眼鏡與 OneAD 合作多年，深切地感受到彼此都秉持著「因為用心，所以更好」的企業精神。
曼黛瑪璉
我們總會在年度的決戰銷售檔期與 OneAD 合作，媒體特開版位搭配多元數據鎖定，從不同切入點抓住最想溝通的女性消費者。
愛之味
愛之味旗下燕麥奶領導品牌-純濃燕麥、機能飲品-分解茶及鮮採蕃茄、代理品牌雀巢茶品，藉由與 OneAD 的數位影音合作，做到全齡及多元情境觸及並達到最大 Reach！
添寧
添寧長期深度耕耘中老年人市場，目標受眾族群明確，而 OneAD 的數據都能幫我們找到最想要的人。他們是我們長期的電商強檔合作夥伴。
Tempo 得寶
Tempo 為源於德國頂級家用紙品，OneAD 的數據能為 Tempo 找到精準消費者之外，也能以極富創意的展現形式吸引消費者目光。
興農集團
透過與 OneAD 的合作，他們會根據我們不同的廣告素材提供最合適的曝光方案，精準鎖定受眾客群，幫助我們達到目標。
vivo
OneAD 為我們量身打造客製化數據包鎖定目標受眾，在新品上市廣宣期間，創造超乎預期 50% 的導流成效！
RADO 瑞士雷達表
全球知名腕錶品牌，以其創新設計及其革命性的材質運用而聞名，旨在打造不易磨損的腕錶。從在瑞士倫瑙開創起，具備開拓進取的精神，時至今日，仍秉持「若能想像，即可創造」的品牌理念。
持續寫下成功故事中
更多指標品牌合作案例，請洽詢 OneAD 團隊
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